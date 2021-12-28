Правденко: Медведчук в топ-10 украинских политиков в СМИ – это свидетельство, что все попытки ОП «отключить его от эфира» не сработали

Популярность в медиа нельзя купить — поэтому рейтинги популярности в СМИ показывают расстановку сил среди украинских политиков. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» блогер Семен Правденко, анализируя топ-20 рейтинга медиапопулярности украинских политиков за ноябрь 2021 года.

«В наше время, когда все покупается и продается, никого уже не удивишь продажной социологией. Но на фоне купленных соцопросов тем ценнее выглядят такие исследования как рейтинги популярности в СМИ. Действительно, популярность в медиа не купишь — ты либо интересен для СМИ, либо нет. Тем интереснее изучить, какая расстановка сил сложилась в украинских СМИ на данный момент. Речь идет о рейтинге медиапопулярности украинских политиков за ноябрь месяц», — пишет блогер.

Правденко обращает внимание, что оппозиционный политик Виктор Медведчук является постоянным участником первой десятки, а в мае они с президентом Зеленским даже возглавили рейтинг.

«Открывает топ-10 народный депутат и глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук. Медведчук — постоянный участник топ-10 рейтинга самых популярных политиков в СМИ. К примеру, в мае именно Медведчук и Зеленский лидировали в рейтинге медиапопулярности, намного обогнав всех остальных политиков», — отмечает автор.

В связи с этим, Правденко приходит к выводу, что все попытки Офиса президента исключить имя Медведчука из СМИ не сработали.

«Кстати, присутствие Медведчука в топ-10 свидетельствует о том, что все попытки Офиса президента „отключить“ оппозиционного политика от эфира оказались безрезультатными», — подчеркивает блогер.

Также Правденко напоминает, что занявший 3-е место экс-президент и народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко активно атаковал Зеленского и Офис президента в связи со срывом операции по захвату «вагнеровцев».

«В целом Порошенко продолжает исполнять свою роль «главного патриота Украины», — констатирует автор.

Правденко отмечает, что возглавляет рейтинг Владимир Зеленский, но многие его громкие мероприятия работают «в минус» президенту.

«В ноябре вокруг Зеленского и Офиса президента бушевал скандал из-за срыва операции по «вагнеровцам». В адрес ОП также активно летели «стрелы» с обвинениями в срыве отопительного сезона, да так, что Зеленскому даже пришлось записывать отдельное видеообращение по этому поводу в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза». А широко разрекламированный пресс-марафон Зеленского превратился в самое настоящее «избиение младенцев». Организаторы пресс-марафона допустили столько проколов, что в итоге мероприятие сработало для Зеленского «в минус», — заключает блогер Семен Правденко.