Запад и Россия требуют от Зеленского прекратить политическое преследование Медведчука и освободить политика, - журналист

Международная изоляция Зеленского становится все более очевидной. Сначала Россия, а теперь и Запад отказываются иметь дело с неуравновешенным и авторитарным президентом. Москва, Брюссель и Вашингтон требуют от Зеленского освободить лидера оппозиции Виктора Медведчука и прекратить нагнетать истерию вокруг Донбасса.

Об этом пишет журналист и радиоведущая Ульяна Медвецкая.

«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто. И [на Западе] боятся, что какая-то глупость разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», — заявил в последнем интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Интервью главы российского МИД будет очень интересным для украинских обозревателей, поскольку в нем открылись подробности непубличной российской дипломатии. Ранее Путин пообещал Зеленскому ответ за преследование Медведчука. У нас многие подумали, что речь идет о войне. Но пока Россия использует все экономические и дипломатические возможности, чтобы загнать Зеленского в угол и добиться освобождения лидера украинской оппозиции.

В частности, Россия постоянно поднимает вопрос незаконного преследования председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговорах с западными политиками. Дела, с помощью которых украинская власть пытается убрать Медведчука из политического поля, не выдерживают никакой критики и просто распадаются в судах. Тем не менее политик уже более полугода находится под домашним арестом, что также противоречит законодательству.

«Потому что наблюдатели, анализируя украинскую жизнь, в общем-то отмечают то, что он ведет войну и против олигархов, приняв беспрецедентный закон, позволяющий политическими решениями разбираться с оппонентами справа. И одновременно от оппонентов слева — от Медведчука. Мы, кстати, неоднократно обращались к нашим западным коллегам с просьбой прокомментировать все эти дела. А комментарии забавные», — сообщил Лавров.

Ранее Путин лично не раз вступался за Медведчука и требовал от Зеленского освободить политика. Также Россия отмечает на Западе, что Зеленский превращается в авторитарного политика, который игнорирует Конституцию своей страны и использует правоохранительные органы для расправы с политическими оппонентами. Украинский президент сам дает множество поводов, чтобы весь цивилизованный мир отвернулся от Украины.

На прошлой неделе стало известно, что на саммите Восточного партнерства в Брюсселе европейские лидеры подняли вопрос внесудебной расправы над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала «Перший Незалежний», а также потребовали прекратить преследование Медведчука.

При этом на Западе все громче критикуют то, чем занимается украинская власть. Ранее в ООН выпустили доклад по правам человека в Украине, в котором отметили, что закрытие ряда украинских СМИ было незаконным и является проявлением цензуры. Там же ООН заявляет, что власть препятствует работе оппозиции, а нападения на оппозиционных деятелей умышленно не расследуются.

Если подытожить все это, имеем очень простую картину. Зеленскому срочно необходимо освободить Медведчука. От этого уже зависит не только возобновление диалога с Россией, что очень важно для решения вопроса Донбасса и разрешения энергокризиса. От освобождения Медведчука уже зависят отношения Украины с Западом. Никто с Зеленским не сядет за один стол переговоров, пока лидер оппозиции сидит под домашним арестом, а весь мир понимает, что это политическое дело. Запад и Россия прямо говорят Зеленскому, что вопрос Медведчука не растворится сам по себе, как на это надеется Банковая. Брюссель и Москва будут давить в этом направлении до тех пор, пока власть в Киеве не умерит свои авторитарные аппетиты. И чем дольше Зеленский будет медлить с освобождением Медведчука, тем больше вреда он нанесет Украине», — пишет журналистка.