Новый модельный ряд болгарок INTERTOOL

Компания INTERTOOL - производитель качественного и надежного инструмента для домашнего ремонта, обустройства сада, работ в мастерской или на строительных площадках. В нашем ассортименте появились новые модели полупрофессиональных угловых шлифмашин из серии STORM. Модельный ряд новинок представлен сразу шестью моделями для работы дисками диаметром 125 мм.
Главным преимуществом всех новых моделей является уменьшенный размер корпуса редуктора с минимальными выступами за центральную шайбу диска. Это позволяет максимально эффективно использовать режущие диски, вырабатывая их практически до основания.
В конструкции использованы пылезащищенные подшипники C&U, обмотки двигателя залиты компаундом, что обеспечивает их защиту от повреждений. Ротор дополнительно армирован для повышения его надежности. Ответная шестерня конической пары крепится к валу методом горячей прессовки, что обеспечивает отсутствие люфтов при вращении.
Большие вентиляционные отверстия, а также крыльчатка и лабиринтный уплотнитель, расположенные на валу ротора обеспечивают быстрый отвод тепла от двигателя. Все новинки оборудованы коллекторными двигателями, а самым быстроизнашиваемым элементом такой конструкции являются щетки. В комплекте с болгарками поставляется запасной набор щеток, которые достаточно легко заменить самостоятельно.
К комплекте с болгарками имеется дополнительная рукоятка, которая устанавливается в двух положениях пол углом 100° относительно корпуса. Пусковая кнопка может быть зафиксирована во включенном положении для длительной непрерывной работы. Для удобства проведения работ, редуктор может быть развернут и установлен в одном из четырех положений (двух - для WT-0233). Сетевой шнур не твердеет на морозе и имеет длину 3 метра, позволяя работать на достаточном удалении от розетки без использования удлинителя.
Для защиты пользователя от летящих искр, мусора и осколков, все шлифмашины оборудованы кожухом. В моделях WT-0217, WT-0218, WT-0233 и WT-0234 реализована система защиты от случайного запуска. Она уберегает пользователя от запуска двигателя при случайных нажатиях на кнопку пуска. Излишние вибрации гасятся демпферной резинкой около подшипника ротора, что также влияет на безопасность проводимых работ.
Полный ассортимент болгарок INTERTOOL, можно посмотреть на странице: https://intertool.ua/catalog/elektroinstrument-i-oborudovanie/shlifmashini-uglovie/
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