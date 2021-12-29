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Нимченко: Медведчук незаконно находится под домашним арестом более 6 месяцев. Виновные должны понести наказание

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Нимченко: Медведчук незаконно находится под домашним арестом более 6 месяцев. Виновные должны понести наказание

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук незаконно находится под домашним арестом более шести месяцев. Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил народный депутат от ОПЗЖ, судья Конституционного Суда Украины в отставке и кандидат юридических наук Василий Нимченко.

«Сбились в стаю все правоохранительные системы, закрутив маховик политических репрессий против одного человека — лидера „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Владимировича Медведчука. И не надо далеко изучать теорию права, прочитав статью 141, 181 Уголовно-процессуального кодекса, вы там найдете, что общий срок ограничения человека в период досудебного следствия в отношении лица, которое соединено подозрением, не может превышать в общей сложности 6 месяцев. Вообще следователи выносят лишь на 2 месяца, а если там есть обстоятельства, которые указывают на то, что кто-то может скрыться, препятствовать следствию или запугать свидетелей, или покинуть страну, то тогда можно продолжить, но не более чем на 6 месяца в общем порядке. А у нас что, посмотрите, с мая. Не надо заниматься высшей математикой, а знать простые арифметические действия, что уже истек 6-месячный срок. И не надо закрывать глаза и прятать прокурорам голову», — отметил политик.

Нимченко подчеркнул, что сейчас идет открытое издевательство над лидером оппозиции — Виктором Медведчуком.

«Идет издевательство над человеком, которому предоставили статус незаконно „подозреваемого“, чтобы заставить его или покинуть страну, или дать какие-то доказательства, и тогда если он убежит, вот так они рассчитывали, вынести заочно приговор, бумажка не будет обжаловаться. Помните, как это было по президенту, по пятому, вот этого они хотели — не получится! Вы слышали, что заявил Виктор Владимирович: это его позиция, это идея его создания государства, которую он проводит, это его цель и цель деятельности политической силы, которую он возглавляет, и он стоит на своих гражданских принципах и позиции, и у них ничего не получится. А то, что они обвиняют незаконным образом, — за это будут отвечать конкретные лица», — сказал он.

Поэтому Нимченко убежден, что правоохранительные органы должны вернуться к соблюдению Конституции и процессуально-уголовного законодательства.

«Это все, что необходимо и что требуется от органа правопорядка и правоохранительных органов», — подытожил он.

Напомним, ранее народные депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василий Нимченко и Григорий Мамка заявили, что политическое преследование властью председателя стратегического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука путем инспирирования уголовных дел по обвинению в совершении тяжких преступлений, связанных с государственной изменой, нарушением законов и обычаев войны, содействии террористической организации, длится с мая 2021 года и имеет признаки масштабной спланированной кампании, направленной на борьбу с политическими оппонентами, для реализации которой привлечен административный репрессивный аппарат и приняты все противоправные средства, включая совершение давления и шантажом представителей судейского корпуса.

По их словам, приведенные выводы нашли свое подтверждение при избрании меры пресечения лидеру партии 13 мая 2021 года по делу, по которому инкриминировалось (вымышленное, существующее лишь в сознании представителей органов прокуратуры) покушение на разграбление национальных ценностей в Автономной Республике Крым. В судебном заседании стало очевидным, что в действиях Виктора Медведчука отсутствуют не только признаки совершения преступления, но и отсутствует само событие преступления. Несмотря на надуманность обвинений и фальсификацию доказательной базы, суд, поддавшись давлению власти, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. По этому делу Виктор Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом 5 месяцев и 17 дней.

«Предвидя крах своих безосновательных обвинений, прокуратура инспирировала новое уголовное производство в отношении Виктора Медведчука, которое по бессмысленности обвинений, можно с уверенностью констатировать, превзошло предыдущее. Речь идет о так называемом угольном деле, в котором председателя Стратегического совета партии „заподозрили“ в государственной измене и содействии террористической организации из-за закупки государственными компаниями угля с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. 12 октября 2021 года Виктору Медведчуку судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября 2021 года, который в дальнейшем был продлен до 14 января 2022 года.

Не прибегая к предоставлению правовой оценки надуманности и необоснованности обвинений против Виктора Медведчука и детальному анализу сути указанных дел с точки зрения материального права, необходимо обратить внимание на процессуальные аспекты незаконности продления срока домашнего ареста сверх предельных сроков, установленных уголовным процессуальным законом, следствием чего стало незаконное лишение свободы», — подчеркнули нардепы.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

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Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Виктор Медведчук, Василий Нимченко
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