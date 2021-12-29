ГБР подтвердило проведение обысков у окружения Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований в среду, 29 декабря, провели ряд обысков в рамках расследования преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

«Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР, на основании соответствующих определений следственного судьи, проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства», — сообщили в ГБР.

В бюро напомнили, что в рамках производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Ранее руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов на брифинге сообщил, что правоохранители в 7 утра в среду провели обыски у первого помощника пятого президента Украины Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко.

Как сообщалось, 20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.