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В Украине еще 278 смертей от коронавируса

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В Украине еще 278 смертей от коронавируса

По состоянию на 30 декабря в Украине 5 930 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 747 человек, выздоровели - 10 369 человек, летальных случаев - 278.

Днем ранее, 29 декабря выявили 5 454 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 декабря выявили 2 248 новых случаев заболевания СOVID-19, 27 декабря выявили 1 864 новых случая заболевания СOVID-19, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 660 620 человек, выздоровели - 3 460 249 человек, летальных случаев - 95 690.

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За прошедшие сутки 117 042 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1392 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. Всего сделано 28 303 694 прививки.

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