Стала известна дата переговоров РФ и США в Женеве

Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД РФ.

«Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман», — уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет Украины.