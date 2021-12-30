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Дизайн интерьера — самостоятельно или с помощью профессионала?

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Дизайн интерьера — самостоятельно или с помощью профессионала?

После получения ключей должно пройти время, прежде чем вы сможете назвать новое жилище своим домом. После завершения формальностей важнее всего — обустроить пустующие места в помещении. Они должны устраивать вас абсолютно во всем и иметь дизайн, отвечающий требованиям всех членов семьи.Предлагаем разобраться в особенностях сотрудничества с дизайн-студией и сравним с самостоятельным дизайном и ремонтом жилья.

Что является самым важным?

Жилое помещение должно быть функциональным. Прежде чем создавать интерьер или встретиться с дизайнером, сначала нужно поразмыслить о том, как мы хотим, чтобы жилье выглядело. Следующий шаг — знакомство с планом. Это подскажет, какие стены можно перенести или полностью снести, чтобы расширить помещение и изменить интерьер

Если вы купили жилье на вторичном рынке, вы также можете обратиться к профессиональному ремонтнику за технической оценкой состояния недвижимости. Давайте также остановимся на разработке предварительного бюджета и определении суммы планируемых инвестиций. Собрав информацию, вы можете назначить встречу с дизайнером. В студии NSDgroup вы можете заказать дизайн интерьера коттеджа.

Сотрудничество с дизайнером при проектировании интерьера

Сфера деятельности дизайнера интерьера выходит за рамки обязанностей декоратора или дизайнера. Дизайнер может взять на себя комплексное проектирование интерьера: от создания плана, его визуализации, до контроля работ и подбора декоративных аксессуаров.

С момента передачи ключей при комплексном сотрудничестве профессионал берет ответственность за ход ремонта. Также можно поручить дизайнеру создание типового проекта, в котором вы сосредоточитесь на наиболее важных для нас помещениях. Эффектом сотрудничества станет готовое обустройство ванной комнаты или спальни.

Какова стоимость сотрудничества с дизайнером интерьеров?

Расходы могут помешать воспользоваться услугами дизайнера интерьера. За стандартную услугу нужно платить определенную плату за каждый метр. В случае комплексного проекта, т.е., надзора за всеми работами, оплата за квадратный метр будет выше. Суммы получаются небольшими, но в случае ограниченного бюджета на ремонт они тоже играют роль. Экономичной альтернативой привлечению профессионала является самостоятельное проектирование и меблирование жилья.

Самостоятельная организация дизайна интерьера

Дизайн интерьера собственной квартиры или дома кажется работой мечты. Мы влияем на все и можем вносить изменения в дизайн по мере продвижения ремонтных работ. Так мы можем приспособить функциональность интерьера к своим потребностям. С другой стороны, мы несем ответственность за все. Без соответствующих знаний и опыта трудно точно спланировать ход работ. Стоит помнить, что изменения в проекте, внесенные на месте, повлекут за собой дополнительные расходы.

В случае самостоятельного обустройства сложнее всего позаботиться о соответствующей эргономике и функциональности интерьеров, например, кухни и ванной комнаты. Следует также учесть количество времени, которое мы потеряем на организацию всего ремонта, поездки в магазины, обсуждение всех деталей с ремонтной бригадой.

С другой стороны, дизайн интерьера — это возможность получить новые навыки, а для тех, у кого есть много свободного времени, — еще и большое удовольствие. Самое большое преимущество самостоятельного декорирования жилья заключается в том, что вам не придется оплачивать услуги дизайнера. Однако, если вы чувствуете себя неуверенно в качестве дизайнера, возможно, стоит воспользоваться помощью дизайнера и провести консультацию. Это хорошая идея, когда какой-то пункт плана вызывает у нас затруднения.

Распределение работы и обязанностей — профессиональная помощь

При сотрудничестве с дизайнером интерьера мы постоянно контролируем ход ремонтных работ или закупку материалов. С другой стороны, с наших плеч снимается бремя поиска подрядчиков или регулярного посещения магазинов и оптовиков.

Дизайнер берет на себя часть обязанностей, помогает принимать сложные решения и берет на себя ответственность за надлежащее выполнение работ. Для обустройства жилья выберите рекомендованного человека, стиль которого вам подходит. Это позволит избежать недоразумений и разочарований.

Капитальный ремонт — это серьезная инвестиция, в которой функциональность помещений и их внешний вид имеют решающее значение. Как же оформить жилье? Вы можете поручить всю реконструкцию дизайнеру интерьера или — если расходы важнее всего — заняться дизайном самостоятельно. Отличное решение для тех, у кого бюджет ограничен, но кто хочет быть уверен, что его жилье будет эстетически привлекательным и удобным — это договориться о консультации с профессионалом и получить его помощь.

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