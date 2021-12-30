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В США произошла еще одна вспышка устойчивого к лечению грибка

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В США произошла еще одна вспышка устойчивого к лечению грибка

В штате Орегон три человека госпитализировали после заражения грибком Candida auris, который устойчив к лечению противогрибковыми препаратами. Об этом сообщило управление здравоохранения штата.

Первый случай заражения выявили в больнице города Сейлема 11 декабря, два других — 23 и 27 декабря, они были связаны.

Candida auris — сравнительно новый патоген, впервые его обнаружили в Японии в 2009 году. В США первые случаи заражения зарегистрировали в 2013 году, в Орегоне их до сих пор выявлено не было.

Власти отмечают, что чаще всего Candida auris заражаются в домах престарелых, а также в больницах, где в группе риска пациенты с ослабленным иммунитетом.

Всего в США зарегистрировали 1150 случаев заражения этим грибком. После попадания в организм он может приводить к серьезным осложнениям.

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В 2021 году в США неоднократно сообщали о новых случаях заражения Candida auris. Последняя вспышка была зарегистрирована в июле. По данным CDC, почти треть инфицированных Candida auris пациентов умерли в течение месяца. Однако умершие уже были тяжелобольны, и неясно, была ли их смерть вызвана грибком, отметили специалисты.

США, Candida auris
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