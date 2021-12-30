В Кремле назвали цель сегодняшнего разговора Путина и Байдена

Телефонные переговоры лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена нужны для достижения компромисса «с учетом принципиальных позиций», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Белый дом объявил, что инициатором новых телефонных переговоров выступил российский президент, они состоятся поздно вечером 30 декабря.
«Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций», — сказал Песков.
По его словам, со времени предыдущего разговора двух лидеров произошли значительные изменения.
«Это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона сформулировала свою позицию», — уточнил представитель Кремля.
На вопрос, может ли случиться так, что назначенные на январь консультации после разговора президентов не состоятся, Песков ответил: «Не может».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016