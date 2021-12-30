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Куракин: Натравить радикалов на офис ОПЗЖ Медведчука – это методы Порошенко

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Нападение радикалов на офис главной оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» произошло очень вовремя, потому что это помогает Офису президента переключить внимание с акции протеста против незаконного запрета телеканалов UkrLive и «Первый независимый», которая в это время проходила на Банковой. Об этом пишет в своем блоге «Порошенко № 2» наносит ответный удар" политический обозреватель Алексей Куракин.

«У Зеленского очень оперативно отреагировали на акцию протеста, которую провели журналисты UkrLive и „Первого независимого“ под Офисом президента. Утром 30 декабря журналисты и неравнодушные украинцы провели митинг под стенами ОП в знак протеста против того, что Зеленский запретил телеканалы UkrLive и „Первый независимый“. А в это время бравые радикалы совершили налет на офис главной оппозиционной партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука в центре Киева», — сообщает журналист.

При этом Куракин возмущен тем, что полиция не стала задерживать никого из нападавших.

«При этом радикалы их „Национального корпуса“ бесновались как хотели — бросали файеры в офис, обрисовали асфальт, вывалили кучу перьев прямо на улице. А еще разрисовали похабными надписями ворота соседнего дома. Политика политикой — но почему полиция не защищает обычных людей от беспредела?» — вопрошает автор.

«Мы понимаем, что полиция сейчас „ходит“ под Офисом президента, поэтому полицейские никого не задержали, а дали нападавшим спокойно уйти. О чем говорить, если молодчики абсолютно спокойно стояли группой на станции метро „Дворец спорта“ и в открытую рассчитывались с исполнителями!» — поясняет журналист.

Куракин объясняет, что с помощью нападения радикалов Офис президента стремился отвлечь внимание от акции протеста против незаконного запрета телеканалов UkrLive и «Первый независимый», которая в это время проходила на Банковой.

«Но главный вопрос — зачем? Нападение на офис ОПЗЖ, которая связана с закрытыми телеканалами, произошло очень вовремя для Офиса президента, потому что помогает отвлечь внимание от акции протеста под ОП», — отмечает журналист.

При этом Куракин подчеркивает, что Зеленский еще раз подтвердил, что является «Порошенко № 2», потому что натравливать радикалов на оппозицию — это методы Порошенко.

«Но „стратеги“ в ОП совершили серьезный прокол. Потому что показали, что Зеленский — это „Порошенко № 2“, так как действует точно такими же методами», — констатирует автор.

В связи с этим Куракин предупреждает, что Зеленский закончит так же, как Порошенко, против которого голосовали миллионы украинцев.

«Извините, но натравливать радикалов на оппозицию — это методы Порошенко! И это еще один аргумент, подтверждающий, что Зеленский — это на самом деле «Порошенко № 2», — аргументирует журналист.

«Хотя, конечно, даже Порошенко не додумался до того, чтобы „по щучьему велению, по моему хотению“ закрывать телеканалы», — уточняет он.

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«Хорошо бы в ОП еще задумались над тем, что повторение политики Порошенко приведет к точно такому же финалу как у Порошенко, когда в 2019 году миллионы украинцев голосовали за кого угодно, только бы не за „шоколадного гетьмана“. Потому как, решая сиюминутные задачи, Офис президента на самом деле „хоронит“ шансы Зеленского на второй срок», — заключает политический обозреватель Алексей Куракин.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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