Цена газа в Европе впервые с начала декабря опустилась ниже $1000

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 6 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $995 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составляет почти 12%.