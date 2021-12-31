В Украине за сутки более 7000 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 7 029 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 609 человек, 209 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 30 декабря в Украине: зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 404, медработников — 185); 101 705 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу — 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу — 1228 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 578 человек; летальных исходов — 209; поправилось — 8 609 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 29 декабря выявили 5 454 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 декабря выявили 2 248 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 667 649 человек; выздоровело — 3 468 858 человек; летальных исходов — 95 899.

С начала вакцинальной кампании привито 14 698 234 человека, из них получили первую дозу — 14 698 232 человека, получили две дозы — 13 698 387 человек, получили дополнительную дозу — 3 880 человек, бустерную дозу — 4 900 человек. В общей сложности проведено 28 405 399 прививок.

В информации отмечается, что уже 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.