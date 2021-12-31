Украинцев предупредили об осложнении погодных условий

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об осложнении погодных условий в пятницу, в связи с чем на всей территории страны был объявлен I (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.
«31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Кроме того, в ГСЧС предупреждают об усилении снеголавинной опасности в горных районах.
«31 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровня)», — подчеркивают спасатели.
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