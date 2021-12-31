В РФ зарегистрировали минимум смертей из-за коронавируса с начала октября

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 912 против 926 днем ранее, до 308 860. Это минимум с 5 октября, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в пятницу.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 638, до 10 499 982. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 21 тыс.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 727 203, следует из сообщения штаба.
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