Кулеба написал, что Запад может выбрать политику умиротворения агрессора

Украина продолжит обороняться против российской агрессии, даже если западные партнеры предпочтут политику умиротворения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина защищалась от продолжающейся российской агрессии уже почти восемь лет. Не являясь членом НАТО. Мы умеем защищаться. Если Запад колеблется и выбирает умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и выбирать свое собственное будущее», — написал Кулеба в соцсети Twitter в пятницу.
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