В Украине за сутки 5026 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 026 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 6 073 человек, 190 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 262, медработников — 74); 52 166 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу — 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу — 552 человека. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 554 человека; летальных исходов — 190; выздоровело — 6 073 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 31 декабря выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 29 декабря выявили 5 454 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 672 675 человек; выздоровело — 3 474 931 человек; летальных исходов — 96 089.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.