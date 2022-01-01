В Украине скоро снова похолодает

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать более прохладный воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 2 января, в стране существенных осадков, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке и юге страны около 0°. Днем от 3° мороза до 2° тепла. В западных областях до 6° тепла.

В Киеве — без существенных осадков; температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 2 января в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 6,9°, самая низкая ночью — 21,8° мороза в 1943 году.

В понедельник, 3 января, в Украине временами снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью на северо-востоке страны местами значительный снег. В отдельных районах налипания мокрого снега и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 7-12°, на востоке страны до 15° мороза, днем 2-7° тепла. В западной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В Киеве ночью снег, местами налипание мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.