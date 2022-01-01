Войти
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине
официально
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»
позиция
Волкер призвал ввести санкции против России «немедленно»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине скоро снова похолодает

557
В Украине скоро снова похолодает

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать более прохладный воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 2 января, в стране существенных осадков, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке и юге страны около 0°. Днем от 3° мороза до 2° тепла. В западных областях до 6° тепла.

В Киеве — без существенных осадков; температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 2 января в Киеве была зафиксирована в 2007 году и составила 6,9°, самая низкая ночью — 21,8° мороза в 1943 году.

В понедельник, 3 января, в Украине временами снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью на северо-востоке страны местами значительный снег. В отдельных районах налипания мокрого снега и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях 7-12°, на востоке страны до 15° мороза, днем 2-7° тепла. В западной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Читайте также: Ученые усомнились в эффективности средств от похмелья

В Киеве ночью снег, местами налипание мокрого снега, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 1 января 2022
Пятница, 31 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016