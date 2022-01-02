В Украине за сутки 1 863 новых случая СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 863 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 2 259 человек, 98 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 01 января в Украине: зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 108, медработников — 12). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 0 человек; летальных исходов — 98; выздоровело — 2 259 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 1 января выявили 5 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 674 538 человек; выздоровело — 3 477 188 человек; летальных исходов — 96 187.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.