В начале недели Украину ждет потепление и дожди

В ближайшие сутки, 3 января, на территорию Украины начнет перемещаться теплая и влажная воздушная масса с запада, сообщает Укргидрометцентр.
В северных, центральных и восточных областях в понедельник ожидается мокрый снег и дождь, ночью в северо-восточной части страны — значительный снег, метель, на дорогах Левобережья гололедица, на остальной территории местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части Украины 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла, днем 3-8° тепла, на Прикарпатье 10-12° тепла.
В Киеве — мокрый снег и дождь, температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градусов тепла в 1899 году, а самая низкая — ночью на отметке 27,7 градусов мороза в 1908 году.
Во вторник, 4 января, ночью по всей в Украине, а днем в западных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах, ночью и в северо-восточной части и в Луганской области с мокрым снегом. Температура ночью и днем 0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 3° мороза, днем в западных и южных областях 4-9° тепла. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Киеве 4 января ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.
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