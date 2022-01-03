В Украине за сутки еще 1 804 случая заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 804 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 2 537 человек, 114 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 2 января в Украине: зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 97, медработников — 24). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 168 человек; летальных исходов — 114; поправилось — 2 537 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19, 1 января выявили 5 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 676 342 человека; выздоровело — 3 479 725 человек; летальных исходов — 96 301.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни — будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.