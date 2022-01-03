В Украине за сутки еще 1 804 случая заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 804 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 2 537 человек, 114 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 2 января в Украине: зафиксировано 1 804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 97, медработников — 24). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 168 человек; летальных исходов — 114; поправилось — 2 537 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19, 1 января выявили 5 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 676 342 человека; выздоровело — 3 479 725 человек; летальных исходов — 96 301.
1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни — будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно по адресу vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016