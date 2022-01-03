Войти
Зеленский заявил об особом характере отношений с США
дружба народов
Зеленский заявил об особом характере отношений с США
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине
официально
Шмыгаль похвастался рекордной средней зарплатой в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В РФ выявили минимальное с лета число заболевших COVID

142
В РФ выявили минимальное с лета число заболевших COVID

За прошедшие сутки в России диагностировали 16 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает местный оперативный штаб.

Последний раз меньше заражений в сутки в соседней стране фиксировали 17 июня — тогда было получено 14 057 положительных тестов на COVID-19.

Из ранее заболевших в России за сутки умерли 835 человек.

Росстат 30 декабря опубликовал данные по смертности от коронавируса за ноябрь 2021 года. Основной или предположительно основной причиной смерти COVID стал для более 80 тыс. россиян за месяц. Еще примерно у 7,4 тыс. умерших в ноябре COVID-19 был признан сопутствующей причиной смерти.

Читайте также: Количество пользователей приложения «Дия» превысило 13 млн

Всего в 2021 году COVID-19 как основная причина смерти был зафиксирован у 396,5 тыс. россиян. В 2020 году от COVID, по данным Росстата, умерли 144 тыс. человек.

Россия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 3 января 2022
Воскресенье, 2 января 2022
Суббота, 1 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016