В РФ выявили минимальное с лета число заболевших COVID

За прошедшие сутки в России диагностировали 16 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает местный оперативный штаб.

Последний раз меньше заражений в сутки в соседней стране фиксировали 17 июня — тогда было получено 14 057 положительных тестов на COVID-19.

Из ранее заболевших в России за сутки умерли 835 человек.

Росстат 30 декабря опубликовал данные по смертности от коронавируса за ноябрь 2021 года. Основной или предположительно основной причиной смерти COVID стал для более 80 тыс. россиян за месяц. Еще примерно у 7,4 тыс. умерших в ноябре COVID-19 был признан сопутствующей причиной смерти.

Всего в 2021 году COVID-19 как основная причина смерти был зафиксирован у 396,5 тыс. россиян. В 2020 году от COVID, по данным Росстата, умерли 144 тыс. человек.