В Украине в ближайшие дни тепло и сыро

В ближайшие сутки погоду большинства областей будет определять теплая и влажная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 4 января, в Украине местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, днем в Карпатах 25-28 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на северо-востоке и в Карпатах 1-6° мороза; днем 3-8° тепла, на юге Одесской области до 11°.

В Киеве во вторник ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 января самая высокая температура днем (+8,6°) была в 1925 году, самая низкая ночью (-26,3°) в 1942 году.

В среду, 5 января, в Украине дожди, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом, в южной части, днем и в центральных областях без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и в Прикарпатье до 12° тепла; в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

В четверг, 6 января, в западных, ночью и северных областях небольшой (в Карпатах умеренный) мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге до 12° тепла. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, 5 января ночью в Украине, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах Левобережья местами гололедица.

В Киеве в среду облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-4°, днем 6-8° тепла. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью поривы 15-20 м/с.