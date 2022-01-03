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Заявления «зеленой» власти о судьбе удерживаемых лиц – это из серии «пожалел волк кобылу», – Калиниченко

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Заявления «зеленой» власти о судьбе удерживаемых лиц – это из серии «пожалел волк кобылу», – Калиниченко

«Зеленая» власть льет «крокодиловы слезы» о судьбе удерживаемых лиц в ОРДЛО, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал заявление уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о тяжелом состоянии здоровья украинки Натальи Стаценко, которую удерживают в заключении в ОРДЛО.

«Пожалел волк кобылу. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на публику обеспокоилась состоянием здоровья Натальи Стаценко. Денисова сообщила в Facebook, что Стаценко находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания спины и нуждается в срочном лечении», — сообщил аналитик.

По словам Калиниченко, на самом деле подобные заявления — это лицемерие и игра на публику, потому что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук еще в январе 2021 года мог освободить Стаценко и еще 3 украинок из ОРДЛО.

«Наталью Стаценко и еще несколько человек можно было давно освободить. И в том, что десятки и сотни людей являются удерживаемыми лицами (в просторечии „пленными“) виноват как раз официальный Киев. Власти ОРДЛО еще год назад, в январе 2021-го, предложили без всяких условий освободить и передать Виктору Медведчуку 4 женщин, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. В их числе была и Наталья Стаценко», — отметил автор.

Но именно официальный Киев, подчеркнул Калиниченко, сделал все, чтобы сорвать освобождение удерживаемых лиц.

«Но официальный Киев тогда сделал все, чтобы сорвать освобождение украинок — власть во главе с Зеленским запретила перелеты самолету Медведчука, а затем начала политические репрессии (санкции, обвинения в государственной измене, обыски, домашний арест)», — констатировал аналитик.

При этом сама омбудсмен Денисова, подчеркнул Калиниченко, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь в освобождении людей.

«К слову, тогда обмудсмен Денисова героически молчала и даже пальцем не пошевелила, чтобы освободить людей. А сегодня „зеленая“ власть льет „крокодиловы слезы“ о судьбе удерживаемых лиц, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева», — добавил автор.

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«Но Зеленский пришел к власти на обещаниях мира на Донбассе — поэтому нужно делать лицемерные заявления, чтобы изображать имитацию „борьбы за мир“ и „заботы“ о судьбах простых людей, которые переехала война. И история с блокированием освобождения 4 украинок, о котором договорился Медведчук — это яркий пример того, что власть занимается имитацией мирного процесса. И по-честному омбудсмен Денисова должна признать, что это власть во главе с Зеленским срывает и освобождение удерживаемых лиц, и мирный процесс в целом. Зачем тогда прогнали Порошенко? Чтобы получить на выходе Порошенко № 2?» — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.

Виктор Медведчук, обмен пленными
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