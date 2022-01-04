В Украине за сутки еще 1 746 случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 746 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 3 629 человек, 135 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 03 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 87, медработников — 21); 36 289 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу — 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу — 261 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 970 человек; летальных исходов — 135; поправилось — 3 629 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 3 января за сутки выявили 1 804 новых случая заболевания СOVID-19, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19, 1 января выявили 5 026 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 678 088 человек; выздоровело — 3 483 354 человек; летальных исходов — 96 436.
С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу — 14 721 820 человек, получили две дозы — 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу — 4 159 человек, бустерную дозу — 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.
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