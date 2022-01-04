Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ «принимать во внимание озабоченности альянса». Об этом говорится в полученном во вторник СМИ заявлении представителя пресс-службы НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем подчеркивается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».