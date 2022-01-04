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Руководители европейских государств рекомендовали Украине отменить антиконституционные санкции против независимых СМИ, ‒ Загородний

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Руководители европейских государств рекомендовали Украине отменить антиконституционные санкции против независимых СМИ, ‒ Загородний

Все лидеры ведущих государств, в том числе США и стран «нормандской четверки», говорят сегодня о том, что только прямые переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом России Владимиром Путиным с участием представителей Донбасса могут окончательно прекратить вооруженный конфликт на Востоке Украины. И выполнение Минских соглашений ‒ основа мирного урегулирования. Это то, что четко выписано в мирном плане, разработанном на основе Минских соглашений председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний в эфире телеканала UkrLive.

Парламентарий подчеркнул, что, к сожалению, Украина утратила свою субъектность на международной арене, и свидетельство тому — переговоры между президентами США и РФ об Украине, но без Украины.

«Сегодня все лидеры ведущих держав, стран „нормандской четверки“, президенты США и РФ говорят, что основой урегулирования конфликта в Украине являются Минские соглашения. И все социологические исследования, которые проводились в Украине разными группами, это подтверждают». — сказал Загородний.

Помимо этого, он отметил: и глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин подтвердили, что решать проблему Донбасса необходимо только мирным путем. Но украинская власть, по мнению Юрия Загороднего, своими действиями демонстрирует, что намеренно затягивает установление мира и возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Также народный депутат обратил внимание на то, что европейские партнеры отмечают недопустимость нарушения конституционных прав и свобод украинских граждан и наступления на свободы слову, которые имеют место в Украине.

«Во время рабочей поездки Президента Украины в Европу для участия в саммите „Восточного партнерства“ власть об этом не говорила, потому что боялась. Сейчас стало известно, что во время закрытого разговора руководителей европейских государств с украинской делегацией, украинской стороне было четко сказано, что в Украине имеет место нарушение Конституции, нарушение конституционных прав и свобод граждан, происходит наступление на свободу слова, введение незаконных санкций из-за решений СНБО против украинских каналов», — сообщил политик.

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Также он сказал, что имела место рекомендация: отменить эти санкции.

«Это свидетельствует о том, что руководители европейских стран, которые исповедуют принципы демократии, не одобряют действия украинской власти относительно преследования свободы слова», — констатировал Юрий Загородний.

Виктор Медведчук, нормандский формат, Юрий Загородний
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