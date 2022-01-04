ГБР опровергает информацию об отзыве из суда ходатайства об аресте Порошенко

Информация о том, что Государственное бюро расследований отозвало из Печерского районного суда Киева ходатайства об избрании пятому президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Бюро.

«Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности. Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались», — указывается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ходатайство об аресте Порошенко было отозвано для доработки.

Как сообщалось, 20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.