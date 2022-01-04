В Казахстане начались перебои с мобильным интернетом и связью

Мобильный интернет и мессенджеры What’s App, Telegram и Signal не работают в Алматы на фоне протестов против повышения цен на газ. Об этом сообщают местные СМИ.
Мессенджеры в Алматы заблокированы с 22 часов по местному времени (18 часов по Киеву). В городе также периодически пропадает связь. Аналогичная ситуация в столице Казахстана Нур-Султане.
Протесты начались из-за того, что цены на сжиженный газ поднялись в Казахстане с 1 января вдвое. Граждане Казахстана стали выходить на митинги со 2 января. Протесты прошли в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте, сообщил «Спутник Казахстан».
Владельцы автозаправок Мангистауской области после протестов снизили цены. Решение было принято «в рамках социальной ответственности бизнеса» после поручения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева рассмотреть ситуацию на западе Казахстана с учетом экономической целесообразности. В городе Актау Мангистауской области заработала правительственная комиссия по регулированию ситуации.
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