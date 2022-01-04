Столтенберг рассказал, о чем НАТО будет говорить с Россией

Совет Россия — НАТО 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе, Украину, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом написал во вторник в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО — Ред.) и снижением рисков», — отметил он.
До этого, 7 января Североатлантический совет соберётся на внеочередное заседание. Оно пройдет в виртуальном формате.
Отметим, ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от приема в НАТО Украины и Грузии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016