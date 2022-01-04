Столтенберг рассказал, о чем НАТО будет говорить с Россией

Совет Россия — НАТО 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе, Украину, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом написал во вторник в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО — Ред.) и снижением рисков», — отметил он.

До этого, 7 января Североатлантический совет соберётся на внеочередное заседание. Оно пройдет в виртуальном формате.

Отметим, ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от приема в НАТО Украины и Грузии.