В Украине снова начало расти число новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4571 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 8 439 человек, 273 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 04 января в Украине: зафиксировано 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 210, медработников — 112); 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26502 человека, вторую дозу — 73536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу — 1843 человека. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 366 человек; летальных исходов — 273; выздоровело — 8 439 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 4 января за сутки выявили 1 746 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 января за сутки выявили 1 804 новых случая заболевания СOVID-19, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 682 659 человек; выздоровело — 3 491 793 человека; летальных исходов — 96 709.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу — 14 748 322 человека, получили две дозы — 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу — 4 756 человек, бустерную дозу — 7 556 человек. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.