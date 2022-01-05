В центре Алма-Аты снова столкновения митингующих и полиции

Столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в центре Алма-Аты, несколько полицейских были захвачены и избиты, передают СМИ.

Несколько сотен митингующих были остановлены сотрудниками полиции на подступах к центру города. Митингующие вооружены дубинками. Против них силовики применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Есть данные, что несколько сотрудников полиции Алма-Аты были захвачены митингующими и избиты.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.