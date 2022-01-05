Зарубежные СМИ: Главы европейских государств потребовали от Зеленского выпустить Медведчука из-под домашнего ареста

Лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу политического и уголовного преследования в отношении одного из ведущих оппозиционных политиков председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также по поводу внесудебных санкций, прекративших вещание независимых украинских СМИ. Об этом пишет популярный в Ирландии новостной сайт Irish Sun.
В публикации подчеркивается, что официальные лица ЕС призвали Президента Украины Владимира Зеленского выпустить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука — лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.
«Главы европейских государств, которые встречались с Зеленским в Брюсселе, потребовали от него отмены ограничительных мер в отношении политической оппозиции в стране, в том числе отмены санкций в отношении СМИ, критикующих его правительство», — сообщает Irish Sun.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.
На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.
В самом же конце года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО в отношении телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
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