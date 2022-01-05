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Медведчук: В Конституции должно быть записано раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это выгодно в первую очередь для Украины

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Медведчук: В Конституции должно быть записано раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это выгодно в первую очередь для Украины

Внеблоковый статус Украины нужно раз и навсегда закрепить в Конституции. В первую очередь это будет выгодно для самой Украины.

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Это должна быть политика государства. И вот вместо того, чтобы вносить в Конституцию курс евроинтеграции и курс в НАТО, хотя он внесен не в ту статью и не там, где надо, потому что он внесен в те статьи, которые стали просто дежурными, потому что надо это было вносить в первый раздел, это стратегический курс развития страны. Он изложен полностью в первом разделе. Но первый раздел для того, чтобы внести, надо 300 голосов, потом референдум», — сказал он.

По его словам, «люди понимали, что это нереально, такие изменения в Конституцию нельзя провести. Для пиар-хода Порошенко провел совершенно другой вариант внесения изменений в Конституцию».

«В Конституции должно записано быть раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это выгодно для Украины, в первую очередь для Украины. И вопросы от того, что вот да, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали, все остальное — ну, это от лукавого. Никто бы нас не защищал. И потом, а зачем нам, чтобы нас защищали? Может, надо делать так, чтобы не было необходимости нас защищать, а? То есть, поступить, как я говорю, по-простому, а не сложными мероприятиями через пять ходов с ответвлением сначала влево, вправо, потом прямо, назад и снова вперед, а просто создавать такие условия, жить так с соседями, для того, чтобы не возникало необходимости, чтобы за нас кто-то воевал. Не надо воевать. Давайте, как говорится в известном мультфильме, давайте жить дружно», — резюмировал народный депутат.

Ранее Медведчук уже заявлял о недопустимости игнорирования мнения Донбасса относительно русского языка или вступления Украины в НАТО.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — посетили председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об «угольной госизмене».

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Виктор Медведчук, внеблоковый статус
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