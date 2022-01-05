В Нурсултане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь

В столице Казахстана Нурсултане и городе республиканского значения Алма-Ате в среду отключили интернет и телефонную связь, сообщают корреспонденты «Интерфакс-Казахстан».
Отключение произошло практически одномоментно около 17:00 по местному времени. Исчез интернет, невозможно позвонить по городским телефонам.
Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщают о проблемах со связью.
Казахстанцы, которые находятся за рубежом, сообщают, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы по телефонной связи и через популярные мессенджеры.
Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.
Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
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