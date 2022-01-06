В Украине за сутки 6 632 новых случая СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6 632 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 121 человек, 187 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 05 января в Украине: зафиксировано 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 240, медработников — 182); 104 844 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую дозу — 70164 человека, дополнительную дозу получили 643 человека, бустерную дозу — 4040 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 028 человек; летальных исходов — 187; поправилось — 9 121 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 5 января выявили 4 571 новый случай заболевания СOVID-19, 4 января за сутки выявили 1 746 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 января за сутки выявили 1 804 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболели 3 689 291 человек; выздоровели 3 500 914 человек; летальных исходов — 96 896.
С начала вакцинальной кампании привито 14 778 321 человека, из них получили первую дозу — 14 78 319 человек, получили две дозы — 13 905 862 человека, получили дополнительную дозу — 5 399 человек, бустерную дозу — 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.
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