Из Казахстана запретили вывозить некоторые продовольственные товары

Казахстан вводит временный запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщила в четверг пресс-служба правительства страны.

«В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в т.ч. говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота — на 6 месяцев, картофеля и моркови — на 3 месяца», — говорится в информации правительства.

Кроме этого, в ближайшее время будет введен временный на 180 дней мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

В стране введен режим чрезвычайного положения.