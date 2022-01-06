Из Казахстана запретили вывозить некоторые продовольственные товары

Казахстан вводит временный запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщила в четверг пресс-служба правительства страны.
«В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в т.ч. говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота — на 6 месяцев, картофеля и моркови — на 3 месяца», — говорится в информации правительства.
Кроме этого, в ближайшее время будет введен временный на 180 дней мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.
В стране введен режим чрезвычайного положения.
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