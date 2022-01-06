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Медведчук: цель так называемой стратегии информационной безопасности - закрыть рот всем, кто не согласен с Зеленским

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Медведчук: цель так называемой стратегии информационной безопасности - закрыть рот всем, кто не согласен с Зеленским

Цель так называемой Стратегии информационной безопасности — закрыть рот всем, кто не согласен с режимом президента Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Правительство утвердило так называемую Стратегию информационной безопасности. Что это за стратегия? Главная стратегическая цель и задача заключается в том, чтобы закрыть рот до 2025 года всем тем, кто не согласен с Зеленским и его окружением, кто не согласен с тем, что делает власть, кто не согласен с той политикой, которую проводит власть, какая это бы политика ни была. Даже если эта политика не просто во вред и в ущерб, а просто даже если она будет на уничтожение украинского народа, все равно цель — закрыть рот», — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что таким образом 28 декабря можно считать чёрным днем календаря вообще для СМИ и для конституционного принципа свободы слова, а не только потому, что в этот же день президентом также были наложены санкции СНБО на еще два оппозиционных телеканала.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive.

Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.

И «Перший Незалежний», и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем «цензорам» и «запретителям».

В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала «Перший Незалежний» после судебной победы и восстановления спутникового вещания — это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.

«Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае „Першого Незалежного“ — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы», — сказал он.

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Как сообщалось, ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос о внесудебной расправе над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала «Перший Незалежний».

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

СМИ, Виктор Медведчук
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