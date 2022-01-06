Суд начал рассмотрение вопроса об аресте имущества Порошенко

Печерский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Прокуратура ходатайствует об аресте всего имущества и активов Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, по которому он проходит подозреваемым.
Сам Порошенко в настоящее время находится за рубежом. Ранее он сообщил, что намерен прибыть на Украину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях, а также встретиться с руководством Офиса генерального прокурора.
Порошенко является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» Уголовного кодекса Украины. Бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и предприниматель Сергей Кузяра.
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