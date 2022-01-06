Вчера в Киеве была апрельская погода

Накануне в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 6,5 градуса тепла.
Показатель на 0,7 градусов оказался выше рекордного значения температуры для этого дня в 1961 году, сообщает центральная геофизическая обсерватория.
«Климатическая норма превышена на 9,1 градусов, что соответствует погоде начала апреля», — говорится в сообщении.
Максимальная температура в столице 5 января поднялась до 10,7 градусов тепла и превысила предыдущий рекорд дня 1925 года на 2,3 градуса. Только за январь текущего года это уже четвертый по счету рекорд.
Ранее сообщалось, что в Киеве в понедельник, 3 января, синоптики зафиксировали тоже новый суточный температурный рекорд — впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3, что на 0,3 выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года.
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