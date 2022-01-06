Отъезд Петра Порошенко в Стамбул был побегом, а не командировкой, - ГБР

Государственное бюро расследований установило, что срочная поездка народного депутата Петра Порошенко за рубеж перед вручением ему подозрения по «угольному» делу была спонтанной, а не спланированной заразнее.

«В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря — через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности», — считают в Бюро.

ГБР установило, что билет на рейс до Стамбула Порошенко купил в день вылета в 19:04, за полтора часа до рейса, который отправлялся в 20:40.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева сегодня поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Соответствующее определение суда было оглашено во время судебного заседания в четверг.

Ранее, 20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

В рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены также народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Сам Порошенко заявил в четверг, что вернется в Украину 17 января.