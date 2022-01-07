Число случаев COVID-19 в мире превысило 300 миллионов

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 300 млн и составило 300 002 021 на утро по Киеву, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока сообщает о 296,49 млн заражений.
Лидером по количеству известных случаев заболевания остаются США — по данным Университета Хопкинса, там коронавирусом заразились более 58,4 млн человек. На втором месте Индия (35,1 млн), на третьем — Бразилия (22,32 млн). Также в первой пятерке Великобритания (14,1 млн) и Франция (11,2 млн). В России, по данным оперативного штаба на утро 6 января, выявили 10,6 млн заражений.
Кроме того, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире после заражения коронавирусом умерли 5,47 млн человек.
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