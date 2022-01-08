В Украине за сутки 3195 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 942 человека, 76 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 07 января в Украине: зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 151, медработников — 37). Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 752 человек; летальных исходов — 76; выздоровело — 1 942 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 7 января за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 января за сутки выявили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19, 5 января выявили 4 571 новый случай заболевания СOVID-19, 4 января за сутки выявили 1 746 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 699 663 человека; выздоровело — 3 508 451 человек; летальных исходов — 97 164.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу — 14 800 316 человек, получили две дозы — 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу — 5 787 человек, бустерную дозу — 16 216 человек. Всего проведено 28 773 017 прививок.
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