В отличие от Медведчука, Порошенко испугался даже вызова на допрос, – Калиниченко

Уехав из Украины, Порошенко стратегически проиграл Зеленскому и Офису президента. Бегство от повестки, нецензурная лексика, быстрый отъезд из Украины — Порошенко показал всем, что испугался. Так политический аналитик Алексей Калиниченко в своем блоге на сайте «Корреспондент» прокомментировал обращение Петра Порошенко в Facebook, в котором экс-президент пообещал 17 января вернуться в Украину.

«На словах Порошенко изображал из себя главного оппозиционера, хотя, когда Зеленскому и компании нужно было принять закон, разрешающий продавать украинскую землю, то Порошенко и его фракция ЕС дали голоса. А чуть только «оппозиционеру» показали уведомление о подозрении — так сразу же «только пятки засверкали», — отметил аналитик.

«Поэтому все эти громкие заявления в стиле „я вернусь“ — они все мимо кассы. Конечно, это сработало бы в плюс Порошенко — если бы он был здесь. А сейчас работает против Порошенко — потому что он показал, что боится», — уточнил автор.

По словам Калиниченко, в отличие от Порошенко, такой политик как Виктор Медведчук не побежал «світ за очі», хотя ему предъявили целую серию серьезных обвинений.

«Порошенко показал, что боится, Порошенко сбежал от следователя, Порошенко улетел из Украины. Возможно, это не было бы так фатально, но беда Порошенко, что есть с кем сравнивать. В истории Украины достаточно примеров, когда никто никуда не бежал „світ за очі“. Да вот хотя бы Виктор Медведчук, против которого выдвинули целую серию тяжелых обвинений — и государственная измена, и содействие деятельности террористических организаций (хотя до сих пор ни одно из них не доказали)», — констатировал аналитик.

Калиниченко пояснил, что в отличие от Порошенко, Калиниченко продемонстрировал силу, хотя представители Офиса Зеленского предлагали ему уехать.

«Медведчук как раз продемонстрировал силу. Он никуда не побежал, хотя, как сам недавно признался, „ходоки“ из Офиса президента настойчиво уговаривали его уехать из страны», — добавил автор, подчеркнув, что на каждом суде Медведчук приводит аргументы и разбивает обвинения, которые выдвинули против него.

«В итоге, имеем другую картину. Потому что в данном случае стратегически проиграли Офис президента и Зеленский. „Блицкриг“ против Медведчука провалился. А так как прокурорские не могут привести доказательства его вины, то, чем дальше, тем все больше народа понимает, что настоящая причина — это политические репрессии», — сообщил автор.

Что касается Порошенко, по словам аналитика, то он проиграл стратегически — и потому что сбежал с «поля боя», и потому что продемонстрировал всем страх.

«Конечно, с человеческой точки зрения его можно понять. Действительно, любому нормальному человеку было бы страшно идти на допрос, было бы страшно оказаться в камере с решетками на окнах. И ничего такого здесь нет. Разве что человек, который претендует на то, чтобы называться политиком первой величины, не имеет права убегать и демонстрировать страх. И в этом стратегическая ошибка Порошенко и его окружения», — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.