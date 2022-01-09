В Украине за сутки 2 810 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 818 человек, 75 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 8 января в Украине: зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 163, медработников — 33);26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу — 17425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу — 2193 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 840 человек; летальных исходов — 75; поправилось — 2 818 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 8 января выявили 3 195 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 января за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 января за сутки выявили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19, 5 января выявили 4 571 новый случай СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 702 473 человека; выздоровело — 3 511 269 человек; летальных исходов — 97 239.
С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу — 14 807 334 человека, получили две дозы — 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу — 6 101 человек, бустерную дозу — 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.
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