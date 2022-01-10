В Украине за сутки 1969 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 969 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 3 517 человек, 86 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 09 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 94, медработников — 41); 20 376 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу — 12350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу — 2053 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 064 человека; летальных исходов — 86; поправилось — 3 517 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 9 января за сутки выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 января выявили 3 195 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 января за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 января за сутки выявили 6 632 новых случая заболевания СOVID-19, 5 января выявили 4 571 новый случай заболевания СOVID-19, 4 января за сутки выявили 1 746 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 января за сутки выявили 1 804 новых случая заболевания СOVID-19, 2 января за сутки выявили 1 863 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 704 442 человека; выздоровело — 3 514 786 человек; летальных исходов — 97 325.

С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу — 14 813 184 человека, получили две дозы — 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу — 6 224 человека, бустерную дозу — 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.