Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве за закрытыми дверьми уже второй час. Некоторые детали встречи стали доступны для представителей СМИ только сейчас.
Так, на опубликованных протокольных кадрах начала встречи запечатлено, как представители Москвы и Вашингтона заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Затем главы делегаций - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - подходят к флагам для протокольной фотографии.
Дипломаты предпочли встать по разные стороны друг от друга, сохранив таким образом социальную дистанцию. Рябков и Шерман также воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии. Хотя на предыдущих встречах в Женеве они, например, в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Накануне переговоров Рябков заявил СМИ, что рассчитывает услышать от американской стороны «внятную позицию» относительно российских предложений и объяснить логику своих подходов. Вместе с тем он выразил серьезные сомнения относительно готовности Соединенных Штатов к такому диалогу.
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