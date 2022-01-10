Некоторые страны ЕС боятся новых санкций США против России

Некоторые страны Евросоюза выразили Вашингтону обеспокоенность по поводу экономического ущерба от возможных новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, далеко не все западноевропейские союзники США одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы. Отмечается, что некоторые государства опасаются не только ощутимых последствий для собственных экономик, но и ответных действий со стороны России, которая, по их мнению, может прекратить поставки газа в Европу.
Таким образом, принятие совместного соглашения по некоторым из антироссийских мер может оказаться непростой задачей для Соединенных Штатов и европейских партнеров, отмечают журналисты.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что администрация президента Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию в случае агрессии против Украины.
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