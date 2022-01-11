Ренат Кузьмин: Очередное продление домашнего ареста Медведчуку – яркая демонстрация того, что украинские суды подчиняются Банковой, а не закону

Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram.

Как подчеркнул парламентарий, при вынесении решения судья Олег Белоцерковец проигнорировал тот факт, что в соответствии с законодательством Украины максимальный срок домашнего ареста не может превышать полугода.

«Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев», — написал Кузьмин в своем Telegram.

По словам нардепа, судья должен был либо отказать в продлении срока домашнего ареста, либо взять самоотвод.

«Как думаете, он это сделал потому, что является заместителем председателя суда и боится потерять „хлебную“ должность, или потому, что его сын работает в ГБР, которое по приказу Банковой фабрикует дело Медведчука? Белоцерковец должен был если уж не отказать в продлении срока домашнего ареста, то хотя бы взять самоотвод и лично не рассматривать это шитое белыми нитками дело», — убежден Ренат Кузьмин.

Также парламентарий отметил, что и само заседание проводилось с нарушениями, на которые суд не обратил никакого внимания.

«Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры. Что так же является незаконным. Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил. Надеюсь, после неминуемой смены власти мы обязательно увидим всех этих судей, прокуроров и ГБРовцев на скамье подсудимых», — констатировал Ренат Кузьмин.