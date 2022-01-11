В 2021 году в ФРГ впервые умерли более миллиона человек

Впервые в истории ФРГ число скончавшихся за один год превысило миллионную отметку. В 2021 году в Германии было зарегистрировано 1 016 899 смертей, сообщило во вторник, 11 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене со ссылкой на предварительные данные.

Аналогичный показатель был зафиксирован на территории сегодняшней Германии в послевоенное время лишь один раз — в 1946 году скончались 1 001 600 человек. Столь высокое число умерших в то время объяснялось тяжелыми условиями жизни в результате Второй мировой войны, отмечается далее. В прошлом же году причиной роста смертности в стране могли стать старение населения, а также последствия пандемии COVID-19, отмечают статистики.

В сравнении с 2020-м, ставшим первым годом пандемии, число скончавшихся в Германии возросло на 3 процента (на 31 327 человек). В свою очередь, в 2020 году в ФРГ умерло на пять процентов больше людей, чем годом ранее. Между тем до пандемии смертность в стране ежегодно увеличивались на 1-2 процента, что, по мнению экспертов объясняется, ростом общей численности населения и его старением.

По данным Института имени Роберта Коха, с начала пандемии от COVID-19 в Германии скончался 114 351 человек (322 — за последние сутки). Число выявленных инфицированных за последний день возросло на 45 690 до 7 581 381.

При этом 72,0 процента жителей Германии полностью привиты от коронавируса, 43,5 процента получили третью, бустерную прививку. Среди взрослого населения показатель полностью вакцинированных составляет 82,6 процента.